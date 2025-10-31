Offenbach: Stadtschülerrat will Rapper Haftbefehl im Lehrplan sehen

Haftbefehl statt Goethe: Offenbacher Schüler fordern Rap im Unterricht und erklären, warum diese Texte mehr mit dem Alltag vieler Jugendlicher zu tun haben als klassische Literatur.
Die Musik und das Leben des Offenbacher Rappers Haftbefehl sollten nach Ansicht des Stadtschüler*innenrates im Unterricht thematisiert werden. „Haftbefehl ist kein Randphänomen – er ist Teil der kulturellen DNA unserer Stadt und unserer Generation“, sagte Luca Albert Dobrita, Stadtschulsprecher von Offenbach bei Frankfurt/Main. Seine Sprache, sein Werdegang und seine Themen erzählten von der Realität, die viele junge Menschen täglich in der Stadt leben. Zuerst berichtete der Hessische Rundfunk.