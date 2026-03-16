Özdemir-Sieg in Baden-Württemberg: Gewinnen oder Recht haben wollen? Grünen-Chef Banaszak stellt die Richtungsfrage

Nach dem Sieg der Grünen mit Cem Özdemir bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg fordert Co-Parteichef Felix Banaszak, sich von Kulturkämpfen zu verabschieden.
Die Grünen spüren den Rückenwind, den ihnen die Landtagswahl in Baden-Württemberg beschert hat: Mit einem knappen Vorsprung von etwa 27 000 Zweitstimmen vor der CDU um Manuel Hagel hat die Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir die Wahl im Südwesten am 8. März für sich entschieden. Was kann die Gesamtpartei davon lernen? Dieser Frage widmet sich Grünen-Co-Parteichef Felix Banaszak jetzt in einem mehrseitigen Beitrag auf seinem Blog.