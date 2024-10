Özcan Cosar in Stuttgart: Heimspiel mit Baklava ohne Bratwurst

Özcan Cosar in Stuttgart

1 Özcan Cosar in der Porsche-Arena Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der Comedian und Podcast-Star Özcan Cosar sucht und findet in der ausverkauften Porsche-Arena allen Klischees zum Trotz das Verbindende zwischen den Kulturen.











Die Porsche-Arena zu füllen, und das mit einem Zusatztermin auch noch zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres, gelingt nicht vielen Comedians. Aber für Özcan Cosar ist es am Rande des Samstagabendrummels auf dem Wasen eine Art Heimspiel. Er ist in Bad Cannstatt geboren und in Hausen, nun ja, sozialisiert worden. Dem Rat seines Vaters über schlechten Umgang folgte er nicht immer: „Wenn du mit Bienen fliegst, fliegst du zum Honig. Wenn du mit Fliegen fliegst, fliegst du zur Scheiße.“ Auf die richtige Erfolgsspur ist Cosar dennoch gekommen: als Deutscher Meister im Breakdance, später auch als Schauspieler und Moderator. Einen Popularitätsschub hat es mit dem Ruhrpottkomiker Bastian Bielendorfer im Podcast „Bratwurst und Baklava“ gegeben, der inzwischen auch den Sprung ins Fernsehen geschafft hat.