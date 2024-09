ÖVP-Chef Karl Nehammer: Wahl in Österreich: Kanzler sieht „starke Wahlbewegung“

1 ÖVP-Chef Karl Nehammer ist zuversichtlich. (Archivbild) Foto: AFP/JOE KLAMAR

In Österreich hat eine spannende Parlamentswahl begonnen. Die rechte FPÖ und die konservative ÖVP hoffen jeweils auf einen Sieg. Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer verbreitet noch einmal Zuversicht.











Link kopiert



Bei der Parlamentswahl in Österreich hat Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer als einer der ersten unter den Spitzenkandidaten seine Stimme abgegeben. Er sei zuversichtlich, da er zuletzt eine „starke Wahlbewegung“ zugunsten der ÖVP gespürt habe, sagte der 51-jährige Regierungschef Reportern vor seinem Wahllokal. Die konservative ÖVP hat laut jüngsten Umfragen den Abstand zur lange Zeit favorisierten, rechten FPÖ inzwischen auf zwei Prozentpunkte verkürzt. FPÖ-Chef Herbert Kickl wird erst am Nachmittag in seinem Wahllokal in Niederösterreich erwartet.