Die Checkliste für einen Urlaub in Wien kann schnell lang werden, denn kaum eine andere Stadt hat derart viel Kunst, Kultur und Kulinarik zu bieten. Wer die Stadt abseits der bekanntesten touristischen Hotspots erkunden will, findet hier Inspiration.
Wien ist stolz auf seine schönsten Sehenswürdigkeiten: die Ringstraße, den Stephansdom, Schloss Schönbrunn, die Albertina, Mozart, Klimt, Falco und viele mehr. Wer jedoch die Touristenströme verlässt, entdeckt eine Stadt, die sich in zahllosen kleinen Szenen offenbart: auf Nachbarschaftsmärkten, in jungen Cafés zwischen Margareten und Josefstadt, in Hinterhof-Beisln, in Heurigen und in Museen, die Geschichten abseits der Hochkultur erzählen. Dieses Wien ist weniger Pose als Haltung: alltäglich, neugierig und voller Ecken, die darauf warten, entdeckt zu werden.