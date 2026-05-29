Österreich verbietet am Brenner sogar Fahrräder und Fußgänger

Im Rahmen der Brenner-Blockade sperrt Österreich nicht nur die Grenze zu Italien. Auch auf der B 182 gilt ein absolutes Verbot für Fahrräder – die Autobahn darf man nicht betreten.
Wer am Samstag, 30. Mai 2026, die Brenner-Region sportlich oder im Alltag auf zwei Rädern durchqueren möchte, steht vor unerwarteten Hindernissen. Wer sich darauf gefreut hatte, wie zu Zeiten der Ölkrisen in den 70er Jahren einmal auf der Autobahn spazieren gehen oder mit dem Drahtesel unterwegs zu können, der wird dieses Wochenende enttäuscht.