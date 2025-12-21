Österreich: Meister der Übermalung - Künstler Arnulf Rainer gestorben

Kunstkenner würdigen ihn als kompromisslos und radikal. Die Farbe Schwarz spielte im Leben des Österreichers eine dominante Rolle. Übermalungen begründeten seinen künstlerischen Aufstieg.
Baden - Auf der internationalen Kunstbühne war Arnulf Rainer der österreichische Provokateur mit Hang zur Düsternis. "Ich wollte spezifische Themen malen. Aber dabei ist mir nur Schwarz, Schwarz, Schwarz eingefallen", sagte er einmal. Inspiriert von französischen Surrealisten und dem Informel fand der Autodidakt in den 1950er und 1960er Jahren zu einer ganz eigenen Bildsprache: Das übermalte Gesicht - sei es von Gemälden oder Fotografien - wurde zu einer Ikone österreichischer Nachkriegskunst.