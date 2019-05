Tonnenschwerer Felsbrocken erschlägt Autofahrerin in Tirol

Eine 49 Jahre alte Autofahrerin ist in Österreich von einem tonnenschweren Felsbrocken erschlagen worden. Ihre 52-jährige Beifahrerin überlebte nahezu unverletzt.

Reith im Alpbachtal - Eine 49 Jahre alte Autofahrerin ist in Österreich von einem tonnenschweren Felsbrocken erschlagen worden. Ihre 52-jährige Beifahrerin überlebte nahezu unverletzt. Der drei Tonnen schwere Gesteinsbrocken hatte sich etwa 80 bis 90 Meter oberhalb der Fahrbahn gelöst und war auf der Fahrerseite ins Auto gekracht. Die Fahrerin konnte von Rettungskräften noch aus dem Auto befreit werden, erlag aber am Unfallort ihren Verletzungen. Der Felsbrocken rollte weiter und kam erst in einem Bach zum Liegen.