Österreich: Terrorprozess: Zwei Jahre Haft für 14-Jährige

1 Die angeklagte 14-Jährige sitzt vor Beginn des Prozesses wegen eines mutmaßlich geplanten Messerattentats am Straflandesgericht. Foto: dpa/Karin Zehetleitner

Die Angeklagte kommunizierte mit einem Mädchen in Deutschland über ein Attentat. Die 14-Jährige erklärt ihre Kontakte zu Islamisten als Versuch, Freunde zu finden. Das Gericht sieht das anders.











Link kopiert



Eine 14-Jährige, die mutmaßlich einen islamistisch motivierten Terrorplan geschmiedet hatte, ist in Österreich zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die IS-Sympathisantin wurde am Landgericht in Graz der terroristischen Vereinigung und des Verbrechens der kriminellen Organisation für schuldig befunden.