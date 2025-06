Österreich: Siebenjährige geht unter - Eltern bekommen nichts mit

1 Ein Badegast rettete das Mädchen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

Zwei Minuten kämpft sie im Wasser, dann geht sie unter: Eine Siebenjährige musste in einem Freibad reanimiert werden. Die Eltern bekamen laut Polizei nichts mit.











Link kopiert



Eine Siebenjährige ist in einem Vorarlberger Freibad untergegangen und reanimiert worden. Die Eltern bekamen von dem Unglück nichts mit, wie die Polizei im österreichischen Nenzing mitteilte. Das Kind sei demnach unbeaufsichtigt und ohne Schwimmhilfe ins Wasser gegangen. Es wurde am Samstag per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Feldkirch transportiert.