Österreich, Schweiz und Deutschland: Skifahren wird diese Saison teurer

1 Skifahren mit der Familie – das kann teuer werden. (Symbolbild) Foto: dpa/arifoto UG

Viele Skigebiete in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben ihre Preise erhöht. Wie der ADAC mitteilte, kostet der Tagesskipass für eine vierköpfige Familie im Schnitt 207 Euro.











Wer zum Wintersport in die Berge fährt, muss 2024/25 meist mehr Budget für die Skipässe einplanen. Im Vergleich zur Vorsaison sind deren Preise fast überall gestiegen, im Schnitt um 5,6 Prozent. Wie der ADAC in München am Dienstag mitteilte, kostet der Tagesskipass für eine vierköpfige Familie in diesem Jahr im Durchschnitt 207 Euro am Tag, 2023 waren es 197 Euro gewesen. Vergleichsweise günstig ist Skifahren in Deutschland, in der Schweiz bleibt es am teuersten.

Im Vergleich von 25 nach Angaben des ADAC „beliebten“ Skigebieten, kommen die Fahrerinnen und Fahrer im bayrischen Balderschwang am günstigsten davon. Der günstigste Tagespass für die Musterfamilie mit zwei Erwachsenen und einem zehnjährigen sowie einem 14-jährigen Kind kostet dort 110 Euro. Am teuersten ist das Vergnügen in Zermatt in der Schweiz mit umgerechnet knapp 309 Euro pro Tag. Lesen Sie auch Fast 600 Euro für drei Tage Skifahren als Familie Wer nicht nur einen, sondern drei Tage auf der Piste sein möchte, muss im Schnitt 591 Euro für die Familie auf den Tisch legen. 2023 hatte der Dreitagespass durchschnittlich noch 558 Euro gekostet. Insgesamt lässt sich laut ADAC so eine Preissteigerung von 5,6 Prozent ausmachen. Im österreichischen Obertauern war der Anstieg mit mehr als elf Prozent besonders deutlich. In Balderschwang und Feldberg im Schwarzwald wurden die Preise nicht erhöht. Die Skigebiete unterscheiden sich in ihrer Pistenlänge teils deutlich. So gibt es in Balderschwang insgesamt 41 Kilometer zu befahren, in Zermatt sind es laut ADAC 360 Kilometer. Das größte deutsche Skigebiet im Vergleich ist Oberstdorf-Kleinwalsertal mit 130 Kilometern Pistenlänge. Der Tagespass für die Familie kostet dort 183,20 Euro.