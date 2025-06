Mehrere Tote bei Amoklauf an Grazer Schule

4 Amoklauf an einer Schule in Graz Foto: ERWIN SCHERIAU/AFP

An einem Gymnasium in Graz fallen Schüsse. Noch ist die Lage unklar. In Medien ist aber bereits von mehreren Toten die Rede.











Link kopiert



Durch Schüsse an einer Schule im österreichischen Graz sind laut Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Schütze, zitierte der Fernsehsender ORF am Dienstag das Innenministerium in Wien. Die Polizei sprach im Onlinedienst X von einem Großeinsatz mehrerer Spezialeinheiten nach Schüssen.