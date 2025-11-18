Österreich: Mutter und Tochter wohl Opfer eines Doppelmords

1 Die Polizei äußert sich (Symbolbild). Foto: Matthias Röder/dpa/Matthias Röder

Seit mehr als einem Jahr wurden eine Mutter und ihre kleine Tochter in Österreich vermisst. Jetzt sind ihre Leichen aufgetaucht. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.











Die Polizei in Österreich hat nach eigenen Angaben zwei Opfer eines Doppelmords aufgefunden. Dabei handle es sich um eine 34-jährige Frau und ihre zehn Jahre alte Tochter, teilten die Behörden mit. Beide waren seit Juli 2024 vermisst worden. Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt seien zwei Verdächtige festgenommen worden. Details zu den Ermittlungen wollen die Behörden am späten Vormittag in Innsbruck mitteilen.