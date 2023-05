Mann stürzt in Kletterhalle in den Tod

1 Der 65-Jährige wurde leblos auf dem Boden liegend in der Kletterhalle gefunden. Foto: dpa/Zoom.Tirol

Im österreichischen Kundl ist ein 65-Jähriger in einer Kletterhalle in den Tod gestürzt. Der Mann war dort am Samstagabend alleine unterwegs.









In Österreich ist ein 65-Jähriger bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizeiangaben vom Sonntag am Samstagabend alleine in der Kletterhalle in Kundl im Bezirk Kufstein auf verschiedenen Routen unterwegs.