10 Herrlich gelegen - das Travel Charme Ifen Hotel im Kleinwalsertal bietet traumhafte Ausblicke. Foto: Travel Charme Hotels und Resorts

Am Fuße des Hohen Ifen thront auf einem Felsvorsprung das Travel Charme Ifen Hotel. Das Fünf-Sterne-Luxushaus hat eine wechselseitige Geschichte erlebt und bietet heute ein Verwöhnprogramm deluxe: vielfach ausgezeichnete Küche, Wellness vom Feinsten und eine Architektur die Natur, Moderne und Tradition wunderbar verbindet.

Wie ein Dirigent wirbelt Sascha Kemmerer in seiner Küche herum, gibt den Takt vor zwischen zischenden Pfannen und blubbernden Töpfen. Treibt seine Köche zum perfekten Zusammenspiel an, überprüft die auf großen weißen Tellern angerichteten Köstlichkeiten - Bretonischer Wildfangsteinbutt in Butter gebraten, an rotem Linsen Dal mit Vadouvan-Limettenschaum oder Walser Rehrücken in Gewürzbröseln gegart mit Branatakrapfen – und genießt schließlich das Finale, den Paukenschlag, die Geschmacksexplosion am Gaumen des Gastes und dessen verzückten Gesichtsausdruck.

Seit 2010 ein neues Kapitel im einstigen „Ifen“ im Kleinwalsertal aufgeschlagen wurde, ist Sascha Kemmerer Chef am Herd des Traditionshauses. Als bekannt wird, dass das im Jahr 2005 abgerissene Luxushotel in Hirschegg, jener Blickfang an der Stichstraße ins Tal, von Travel Charme Hotels & Resorts wieder zum Leben erweckt werden soll, bewirbt sich Kemmerer sofort. Noch lange, bevor die Stelle ausgeschrieben ist.

Der damals 28-Jährige, voller Tatendrang und Ideen, will in die Fußstapfen seines Meisters Ortwin Adam treten. Dieser war in den 70er Jahren Küchenchef im legendären „Ifen“ und erkochte 1978 den ersten Michelin-Stern für Österreich. Kemmerer, mittlerweile selbst gefeierter Star am Feinschmecker-Himmel und als einer der 50 besten Köche Österreichs ausgezeichnet, holt den Michelin-Stern 2012 fürs Travel Charme Ifen Hotel zurück.

Einziger Sternekoch im einzigen Fünf-Sterne Hotel des Kleinwalsertals

Aber nicht nur das hoteleigene Restaurant Kilian Stuba, das unter dem einzigen Sternekoch des einzigen Fünf-Sterne-Hotels im Kleinwalsertal zum Gourmet-Tempel wurde, locken ins Feinschmecker-Mekka. Sascha Kemmerer verantwortet als Leiter der Gastronomie zusammen mit Küchenchef Hans-Jörg Frick alle drei Restaurants des Travel Charme Ifen Hotel, das seit 2018 zum Münchner Familienunternehmen Hirmer gehört: neben dem vielfach ausgezeichnete Gourmet-Restaurant Kilian Stuba mit Kamin, das Theo’s mit Terrasse, Showküche und regionalen wie internationalen Gerichten und das A-la-Carte Restaurant Carnozet mit Produkten aus dem Kleinwalsertal, dem Bregenzer Wald und dem Allgäu. Zu Live-Musik kann in der Bar 1111 entspannt werden. Deren Name ist der Tatsache geschuldet, dass das Hotel exakt 1111 Meter über dem Meer liegt. Alle Restaurants und die Bar wurden Ende 2018 neu gestaltet und erstrahlen seither in einem urban-alpinen Design.

2300 Quadratmeter Spa- und Wellness-Landschaft

Dass Tradition und Moderne im Travel Charme Ifen Hotel eine gelungene Symbiose eingehen, zeigt sich daran, dass sich zum Rundbau ein großzügiger, mit hellem Holz verkleideter Flachdach-Anbau gesellt. In diesem erstreckt sich die PURIA Spa Wellness-Landschaft. Auf 2300 Quadratmetern können Gäste in einem 18-Meter-Innenpool ihre Bahnen ziehen, das herrliche Berg-Panorama im Außenwhirlpool genießen und in der Saunalandschaft entspannen. Die Spa-Suiten mit Massageliegen, Dampfduschen und Wasserbett sorgen für ganz private Momente der Ruhe.

Für noch mehr verwöhnenden Luxus sorgt die Dreiviertelpension – mit herzhafter und süßer Nachmittagsjause sowie einem in vier Gängen servierten oder am Genießerbüffet selbst zusammengestellten Abendessen. Genossen mit Blick aufs knisternde Kaminfeuer, auf den Teller gezaubert von Sascha Kemmerer, dem Küchenmagier mit Lausbubengrinsen.

Informationen

Zimmer und Suiten: 87 Doppelzimmer / 5 Familienzimmer / 25 Juniorsuiten / 8 Suiten. Davon vier barrierefreie Zimmer (DZ), acht Zimmer mit Verbindungstür und vier als Einheit. Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer. Zimmer und Suiten von 35 bis 75 Quadratmeter, alle mit Balkon oder Terrasse.

365 Tage Bergvergnügen: 185 Kilometer Sommerwanderwege auf drei Höhenlagen zwischen 1000 bis 2536 Metern, mit mehreren Sennhütten. Ausgewiesene Mountainbike-Touren, 15 Golfplätze im Oberallgäu. Von Mitte Dezember bis Ostern stehen 124 Pistenkilometer, 45 Loipenkilometer und 50 Kilometer Winterwanderstrecken bereit.

Aktiv und Vital: Das Kleinwalsertal bietet aktive Erholung durch besondere Bewegungsangebote wie die des „Walser Omgang“. Das Programm dient der Verbesserung der Lebensqualität, Gesundheit und Leistung und ist auf die individuelle Lebenssituation der Teilnehmer ausgerichtet. Nach einer Messung und Analyse der Herzratenvariabilität (HRV) mit einem Gesundheitscheck werden passende Vitalwanderwege rund um das Ifen Hotel vorgeschlagen, im Winter in Form von Langlaufloipen. Das Angebot ist buchbar über den Kleinwalsertal Tourismus.

