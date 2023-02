1 Der Deutsche verunglückte im im Skigebiet Neunerköpfle. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bildagentur Muehlanger

In Tirol gab es an diesem Wochenende erneut einen tödlichen Skiunfall. Ein 19-jähriger Deutscher kommt von der Piste ab und stürzt in einem angrenzenden Wald.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Erneut ist es in Tirol zu einem tödlichen Skiunfall gekommen. Am Sonntag starb ein 19-jähriger Deutscher bei einem Unglück in den österreichischen Alpen. Er sei im Skigebiet Neunerköpfle von der Piste abgekommen, teilte die Tiroler Polizei mit. Bei einem Sturz in einem angrenzenden Wald habe er sich schwer verletzt.

Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Doch dort konnte man ihn nicht mehr retten. Er erlag seinen Verletzungen.

In diesem Winter kam es schon zu einigen tödlichen Unfällen in Tirol. Vor allem um den Jahreswechsel häuften sich die Meldungen. Anfang Februar sorgte dann der viele Neuschnee für eine erhöhte Lawinengefahr.