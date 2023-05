1 Der Vorfall ereignete sich in einem Zug der ÖBB (Symbolbild). Foto: IMAGO/Mühlanger

Statt der üblichen Lautsprecherdurchsagen sind plötzlich in Zügen der Österreichischen Bundesbahnen Reden von Adolf Hitler zu hören. Die Polizei identifiziert zwei Verdächtige.









In Zügen der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind am Sonntag statt der üblichen Lautsprecherdurchsagen Reden von Adolf Hitler zu hören gewesen. Die Bordsysteme seien manipuliert worden, sagte ein ÖBB-Sprecher am Montag. Die Bahngesellschaft stellte Strafanzeige gegen zwei Verdächtige.