Duisburg 15 Schulen bleiben nach Drohschreiben geschlossen – knapp 18.000 Schüler betroffen

Nach einem Drohschreiben sind in Duisburg am Montag mehrere Schulen geschlossen geblieben. Das Schreiben enthalte „bedrohliche und rechtsradikale Äußerungen“, so die Polizei.