1 Die Polizei in Österreich verhaftete den Sohn der Toten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die Frau wohnte im Berchtesgadener Land. Ihre Leiche wurde im benachbarten Salzburger Land gefunden – in der Wohnung ihres Sohnes.











Nach dem Fund einer erstochenen Deutschen in einem Wohnhaus in Österreich ist ihr 31-jähriger Sohn als Verdächtiger festgenommen worden. Das teilte die österreichische Polizei am Abend mit.