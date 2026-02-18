Österreich: Dutzende Lawinenabgänge an einem Tag – Deutscher unter drei Toten

Im Westen Österreichs herrscht hohe Lawinengefahr. Einige Wintersportler können gerettet werden. Für andere enden Touren abseits der Pisten tödlich.
Bei dutzenden Lawinenabgängen in Österreich sind nach Angaben der Polizei drei Menschen ums Leben gekommen. Darunter ist ein Deutscher Skiwanderer, wie eine Sprecherin der Polizei in Tirol der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur APA berichtet. Allein in Tirol seien mehr als 30 Lawinen an einem Tag gezählt worden, hieß es von der Notrufzentrale des Bundeslandes.