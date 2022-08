Stuttgarter Kickers gegen FC Nöttingen Die Blauen erkämpfen sich Remis in der Nachspielzeit

Am 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg stand für die Stuttgarter Kickers das erste Heimspiel an. Am Samstag kam der FC Nöttingen ins Gazi-Stadion. Hier gibt es den Spielbericht zum Nachlesen.