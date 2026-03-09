Österreich: Deutscher Schneeschuh-Wanderer in Tirol von Lawine getötet

1 Die Wintersportler waren knapp über 2.000 Meter Seehöhe unterwegs. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa

Etwa 400 Meter stürzt ein Schneeschuh-Wanderer im Stubaital mit einer Lawine in die Tiefe. Seine Begleiter schlagen sofort Alarm. Trotz Suchgerät und Notarzt kommt jede Hilfe zu spät.











Neustift im Stubaital - Ein Wintersportler aus dem Raum Stuttgart ist in den Tiroler Bergen Hunderte Meter von einer Lawine mitgerissen und getötet worden. Das teilte die österreichische Polizei am Montag mit. Demnach alarmierten zwei Begleiter des Mannes sofort die Rettungskräfte, doch der 59-jährige Schneeschuh-Wanderer konnte nur noch tot geborgen werden.