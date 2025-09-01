Österreich: 85-jähriger Wanderer stirbt nach Kuh-Attacke

1 In Österreich ist ein Wanderer nach einer Kuh-Attacke gestorben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Guido Schiefer

Kühe trampeln in Ramsau am Dachstein ein Ehepaar nieder. Zeugen kämpfen um das Leben des Mannes. Bei dem Vorfall war auch ein Hund im Spiel.











In Österreich ist ein Wanderer nach einer Kuh-Attacke gestorben. Der 85-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seiner Frau und einem Hund unterwegs, als er in Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde angegriffen und schwer verletzt wurde. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Eine Obduktion soll nun klären, ob die erlittenen Verletzungen zu seinem Tod geführt haben.