Österreich: 13-Jährige stirbt bei Rodelunfall - Mitschülerin verletzt

Eine Schülergruppe aus München verbringt Zeit in den österreichischen Bergen. Zwei 13-jährige Mädchen kommen bei einem Rodelausflug von der Piste ab. Der Unfall endet tragisch.
Salzburg - Während eines Skilagers einer Münchner Schule in Österreich ist eine 13-Jährige nach einem schweren Rodelunfall gestorben. Das teilte die Polizei in Salzburg mit. Eine gleichaltrige Schülerin wurde bei dem Unglück im Skigebiet Rauris ebenfalls schwer verletzt. Ihr Zustand ist nach Angaben der Klinik, in der sie behandelt wird, mittlerweile stabil. Zuvor hatte die Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" über den Todesfall berichtet.