Maurener See: Zum Wasser, Marsch!

1 Ein wichtiges Refugium für Wasservögel ist der Maurener See geworden. Foto: /ürgen Grahl

Vom größten Osternest des Kreises geht es durch das Würmtal zum lieblichsten Weiher der Gegend.









Lust auf ein idyllisches Tal, verrückte Architektur, moderne Skulpturen, sowie eine mächtige Kirche? Dann bitte mitkommen ins Maurener Tal bei Ehningen, zu einem zweistündigen Spaziergang auf Asphalt, Schotter und Waldboden! Den ersten Schritt vom Auto aus tut man am besten vom Parkplatz am Herdweg, den Schritt aus der S-Bahn am Ehninger Bahnhof. Bahnreisende nehmen die Wilhelmstraße, die Siegfriedstraße und den Teerweg rechts der Würm, Autoreisende überqueren bei Kerns Hof die Maurener Straße, wo links Ponys stehen und rechts die Schafe weiden zur nächsten Kreuzung. Dort kommen die beiden Strecken zusammen. Dann unterqueren alle die Autobahnbrücke und wandern das Würmtal aufwärts. Hier folgt der Wanderweg ein Stück lang der Sculptoura, einer rund 40 Kilometer langen Strecke zwischen Heckengäu und Schönbuch, auf der 60 Freiluft-Kunstwerke von 50 Künstlern zu entdecken sind.