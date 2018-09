Österfeldtunnel in Vaihingen 24-Jähriger verliert am Steuer das Bewusstsein

Von red/dpa/lsw 25. September 2018 - 07:47 Uhr

Weil er das Bewusstsein am Steuer verlor, ist ein 24 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall im Österfeldtunnel schwer verletzt worden. Sein Auto landete auf dem Dach.





Stuttgart - Bei einem Unfall im Österfeldtunnel im Stadtbezirk Vaihingen in Stuttgart ist ein 24 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Ein weiterer 24-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt. Wegen eines bisher ungeklärten medizinischen Notfalls hatte der Unfallverursacher am Montagabend hinter dem Steuer kurzzeitig das Bewusstsein verloren, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen berichtete.

Gegen 22.35 Uhr fuhr der 24-Jährige auf den vorausfahrenden Smart des anderen 24-Jährigen auf. Dann soll er ein entgegenkommendes Auto gestreift haben. Daraufhin geriet der Autofahrer zu weit nach rechts, stieß gegen die Tunnelwand und überschlug sich. Sein Auto soll auf dem Dach liegen geblieben sein. Die 57 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Hondas blieb unverletzt. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Smart-Fahrer zog sich Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 24.000 Euro.