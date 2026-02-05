ÖPNV soll schneller werden: Neue Chance für eigene Busspur ins Bottwartal

Eine neue Trasse nur für Busse zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) lag wegen Finanzierungsproblemen auf Eis. Doch nun soll ein neuer Anlauf unternommen werden.
Die Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr ächzt unter der hohen Verkehrslast, ist zu den Stoßzeiten häufig verstopft. Zwischen all den Autos stehen zwangsläufig auch Busse im Stau, die zwischen dem Marbacher Bahnhof und dem Bottwartal pendeln. Aus dieser unbefriedigenden Situation heraus wurde vor einigen Jahren die Idee geboren, den ÖPNV auf einer separaten Spur an dem Nadelöhr vorbeizulotsen. Wegen Finanzierungsproblemen lag das Projekt zuletzt auf Eis. Nun geht aber wieder ein Türchen auf.