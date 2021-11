Am Montag steht wieder ein Busstreik an

1 Am Montag wird man an den Bushaltestellen vergebens warten. Foto: Simon Granville

Die Gewerkschaft Verdi hat die privaten Busunternehmen für den Wochenstart zu einem ganztägigen Streik aufgerufen.















Kreis Ludwigsburg - Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag, 15. November, zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Die LVL Jäger GmbH informierte am Donnerstag, dass alle LVL-Linien in Ludwigsburg, Kornwestheim, Remseck, Asperg und Marbach betroffen sind – im Gegensatz zu den S-Bahnen, Regionalzügen sowie den Bahnen und Bussen der SSB Stuttgart. Ob auch die anderen Unternehmen, die im Landkreis unterwegs sind, dem Aufruf noch folgen, konnte Verdi am Donnerstag nicht bestätigen. Es sei aber davon auszugehen.