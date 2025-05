1 Ab Dezember müssen sich Kunden auf einen neuen Weg zum Kundenzentrum am Hauptbahnhof einstellen. Foto: Alexander Müller

Die bisherigen Anlaufstellen am Stuttgarter Hauptbahnhof und am Rotebühlplatz werden zusammengelegt. Die Eröffnung ist im Dezember 2025. Was Kunden jetzt wissen müssen.











Aus drei mach eins lautet das Motto der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Die beiden Kundenzentren gegenüber dem Hauptbahnhof am Arnulf-Klett-Platz und am Rotebühlplatz sowie die bisher in Degerloch in der Schöttlestraße angesiedelte Fundstelle werden ab Dezember 2025 in der Lautenschlagerstraße zusammengeführt.