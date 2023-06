1 Ein Zug der IRE-Linie 1 Foto:

Die IRE-Züge der Linie 1 rauschen auf ihrem Weg von Aalen nach Karlsruhe seit mehr als drei Jahren durch den Stadtbezirk. Sie stoppen erst am Stuttgarter Hauptbahnhof – zum Ärger mancher Berufspendler.









Seit Juni 2019 ist das Schienenunternehmen Go-Ahead im Auftrag der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg unter anderem für die Zugverbindung zwischen Stuttgart und Aalen zuständig. Neben dem Metropolexpress (MEX) sind auf der Strecke auch Züge der Linie 1 des Interregioexpresses (IRE) unterwegs. Insgesamt achtzehnmal am Tag passieren Letztere seither den Bahnhof Bad Cannstatt in beide Richtungen. Sie fahren zwar langsam an den Bahnsteigen vorbei, halten jedoch nie an.