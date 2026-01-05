Nahverkehr in Stuttgart: In Cannstatt sind mehrere Stadtteile abgehängt – zum Ärger der Bewohner

Mit dem Abriss der Rosensteinbrücke sind weite Teile von Bad Cannstatt vom Nahverkehr in Richtung Altstadt abgeschnitten. Das sorgt für weite Umwege und viel Ärger. Ein Beispiel.
Seit wenigen Tagen ist der Ersatzbau der Rosensteinbrücke geöffnet – allerdings nur für Fußgänger und Radfahrer. Für den Autoverkehr und den Öffentlichen Nahverkehr bleibt der Neckar seitdem eine schier unüberwindbare Hürde. Seit im Mai 2022 die marode Rosensteinbrücke für den KfZ-Verkehr und den Stadtbahnverkehr gesperrt und abgerissen wurde, sind nicht weniger als sechs Stadtteile de facto von der Cannstatter Innenstadt abgeschnitten. Für die knapp 20 000 Einwohner heißt das einen Teil zu Fuß zu gehen oder weite Umwege und längere Fahrtzeiten in Kauf zu nehmen. Daran wird sich bis 2032 voraussichtlich auch nichts ändern.