1 Schienen im Dornröschenschlaf: Es gibt viel zu tun für die Reaktivierung der Markgröninger Bahn. Foto: Jürgen Bach

Ende 2028 soll die Markgröninger Bahn starten – so die Planung, die jetzt evaluiert wurde. Vier Jahre später könnte das gesamte Stadtbahnnetz in Betrieb sein. Der Zeitplan sei ehrgeizig, aber realistisch, sagen Fachleute.









Ludwigsburg - „Es ist planerisch, technisch, wirtschaftlich und finanziell das größte Projekt des Landkreises in den kommenden Jahren, und man darf sicher sein, dass ich alles dafür tun werde, es in meiner Amtszeit voranzubringen“, stellte Landrat Dietmar Allgaier klar, als er am Donnerstag mit Vertretern des Zweckverbandes, des Verkehrsministeriums und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft den Zeitplan für die Stadtbahn konkretisierte. „Wir gehen es sehr motiviert und zielorientiert an. Allerdings müssen wir es auch auf realistischer Grundlage tun.“