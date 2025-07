ÖPNV in Leonberg: Gibt es noch Hoffnung für die Buslinie ins Haldengebiet?

1 Bus der Linie 643 am Leonberer Bahnhof: Ist ab 1. Januar 2026 wirklich Schluss? Foto: Simon Granville

Leonberg steht vor Veränderungen im Busverkehr. Ab 2026 zeichnet der Landkreis für den innerstädtischen ÖPNV verantwortlich. Die Linie 643 soll wegfallen. Es kommen aber neue hinzu.











In Leonberg gibt es bald eine Buslinie weniger – was im Haldengebiet so gar nicht gut ankommt. Die Linie 643 wird zum 1. Januar 2026 eingestellt. Bislang verbindet sie den Leonberger Bahnhof unter der Woche achtmal täglich mit dem Wohngebiet im Norden der Stadt. Am Wochenende verkehrt der Bus – kein großer Linienbus, sondern ein kleinerer – samstags fünfmal.