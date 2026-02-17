Filderstadt ist eine von mehr als 40 Kommunen im VVS-Gebiet, die ein vergünstigtes Stadtticket anbieten. 19.000 Stück wurden 2025 verkauft, das sind weniger als zuvor.
Das Filderstadtticket feiert Geburtstag. Die vergünstige Tagesfahrkarte, mit der entweder Einzelpersonen oder auch Gruppen sich zu beliebig vielen Fahrten innerhalb des Stadtgebiets aufmachen können, besteht seit fünf Jahren. Am 1. Januar 2020 war sie eingeführt worden. Und obwohl die Verkaufszahlen in der Tendenz zuletzt gesunken sind, ist man bei der Stadtverwaltung zufrieden und spricht von „großer Beliebtheit“.