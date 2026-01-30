ÖPNV in Esslingen: Warnstreik legt den öffentlichen Nahverkehr am Montag lahm

Wegen eines Warnstreiks stehen Busse und Bahnen in Stuttgart und Esslingen still. Womit können Fahrgäste rechnen?
Die Gewerkschaft Verdi ruft am kommenden Montag zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr auf. Laut einer Pressemitteilung soll bundesweit gestreikt werden, auch Esslingen und Stuttgart sind betroffen. Die Tarifverhandlungen für die rund 6700 Beschäftigten in den sieben baden-württembergischen kommunalen Nahverkehrsbetrieben sind ohne Angebot vertagt worden. Verdi fordert unter anderem die Anhebung von Zuschlägen und Zulagen.