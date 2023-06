1 VVS-Geschäftsführer Horst Stammler (li.) und OB Fritz Kuhn zeigen das neue 365-Euro-Ticket für Schüler und Azubis. Foto: Lg/Kovalenko

Viele Dauerkartenbesitzer im VVS konnten ihr Abo corona-bedingt nicht oder nur unzureichend nutzen. Sie sollen nun einen Treuebonus erhalten, der mindestens 15 Euro betragen wird. Aber für Schüler und Azubis gibt es weitere Verbesserungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es ist ein Zauberwort, das in keiner Sonntagsrede von Verkehrspolitikern fehlen darf, wenn es um die Fahrt mit Bussen und Bahnen geht: das 365-Euro-Ticket. Für Schüler, die in Stuttgart wohnen und hier zur Schule gehen, und für Auszubildende mit Wohnsitz in Stuttgart wird es von 1. September an Wirklichkeit. Dann werden das Scool-Abo und das Azubiticket, die beide VVS-weit gelten, von der Stadt so stark bezuschusst, dass man damit für einen Euro pro Tag Busse und Bahnen nutzen kann.