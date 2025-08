Viele haben sich schon an den Anblick gewohnt – schließlich rollen sie schon seit geraumer Zeit auf der Remsbahn. Die TRI-Ersatzzüge, die zwar bei manchem nostalgische Gefühle aufkommen lassen, aber im Alltag beim Pendeln eine Herausforderung sind. Die alten Züge müssen per Hand geöffnet werden und dann geht es über enge Treppen in den Wagen.

„Den Zug lasse ich aus“, sagt ein Herr mit seinem E-Bike auf dem Schorndorfer Bahnhof, der überrascht ist, was für ein Zugveteran ihm da entgegen rollt. Zu mühsam sei es, das schwere Rad in den Wagen zu wuchten. Er wartet lieber ab, bis ein regulärer Arverio-Zug kommt. Doch wann genau fahren die Ersatzzüge der TRI Train Rental GmbH im Rems-Murr-Kreis? Daniela Birnbaum, Pressesprecherin von Arverio, verweist auf die Internetseite des Unternehmens.

Auf der Homepage ist ausgewiesen, wann die TRI-Züge rollen

Auf der Homepage ist der Fahrplan eingestellt, auf dem ausgewiesen wird, wann die TRI-Ersatzzüge eingesetzt werden. Zum Beispiel um 5.35 Uhr und 7.35 Uhr ab Aalen. Wer auf diese Verbindung nicht angewiesen ist, steigt dann mit schwerem Gepäck, Rad oder Kinderwagen lieber in einen anderen regulären Arverio-Zug ein. Die TRI-Fahrten sind im Fahrplan jeweils als „TRI“ gekennzeichnet. Auch in den Onlineauskünften würden TRI-Züge entsprechend als „eingeschränkt barrierefrei“ ausgewiesen, so Birnbaum.

Der Ausstieg über die engen Treppen ist für manche Fahrgäste eine Hürde. Foto: Eva Schäfer

Auch ist in dem Fahrplan eingepflegt, welche Auswirkungen die Stammstreckensperrung bis zum 5. September auf die Züge des Unternehmens hat. Jeder zweite Mex-Zug startet, beziehungsweise endet in diesem Zeitraum in Grunbach. „Wir verstehen absolut, dass diese gravierenden Fahrplaneinschränkungen und Fahrplanänderungen für die Fahrgäste ärgerlich sind“, sagt die Pressesprecherin Daniela Birnbaum. „Wir müssen hierbei dem Gesamtfahrplankonzept der DB InfraGO folgen, das diese für die Baustellenorganisation entwickelt hat.“

Aufgrund der S-Bahn-Stammstreckensperrung und der damit einhergehenden Verlegung der S-Bahn-Ankünfte und -Abfahrten in den Stuttgarter Hauptbahnhof während der Sommerferien stehen weniger Gleise für den Regionalverkehr zur Verfügung, wie Birnbaum erklärt. Eine stündliche Verbindung zwischen Stuttgart und Aalen sei in jedem Fall gewährleistet.

Zug fahren wie einst in den TRI-Ersatzzügen auf der Remsbahn. Foto: Eva Schäfer

Zu beachten ist, dass parallel auch weitere Baumaßnahmen durch die Bahn durchgeführt werden. Auf die Frage nach den Kapazitäten und Zuglängen, antwortet Daniela Birnbaum: „Die Zuglängen und Sitzplatzkapazitäten sind je nach Tageszeit unterschiedlich vom Land bei uns bestellt, vereinfacht gesagt sind die Züge in der Hauptverkehrszeit länger als untertags, wenn weniger Fahrgäste unterwegs sind.“

Dass die TRI-Ersatzzüge seit Dezember 2022 eingesetzt werden, werde damit begründet, dass die Flirt-Fahrzeuge mit der für die für Stuttgart 21 nötigen digitalen Sicherungstechnik European Train Control System ausgerüstet sein müssen. Für die Zeit der Flottenumrüstung bis Ende 2026 stelle das Land Ersatzfahrzeuge zur Verfügung, diese seien unter anderem auf der Remsbahn derzeit TRI-Fahrzeuge. Weitere Infos unter www.arverio-bw.de.