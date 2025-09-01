ÖPNV im Rems-Murr-Kreis: Bessere Orientierung am Bahnhof – Tipps eines Blinden helfen auch Sehenden

Dieter Ott pendelt täglich von Fellbach nach Untertürkheim zur Arbeit. Wie geht das, wenn man nur Dunkel und Hell unterscheiden kann – und wo sind besonders kritische Stellen?
Er tastet sich Schritt für Schritt vor mit seinem Stock. Dieter Ott geht die Treppen Stufe um Stufe vom Bahnsteig von Gleis 3 und 4 im Fellbacher Bahnhof hinunter. „Er ist mein verlängerter Zeigefinger“, sagt er über seinen Blindenstock. Seine Sehkraft könne nicht mehr in Prozent gemessen werden, erklärt der Fellbacher. Jedoch sei sie etwas schwankend, daher könne er Hell und Dunkel unterscheiden.