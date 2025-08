Seit der Chef des Zweckverbands Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg, Michael Ilk, im April eine aus seiner Sicht notwendige Alternativtrasse vorgestellt hat, herrscht Unruhe in der Stadt, in der Bevölkerung, aber auch im Gemeinderat.

Das gipfelte darin, dass Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht vor kurzem öffentlich ein Ende der Stadtbahn-Planungen ins Spiel brachte. Nun konkretisiert Knecht seine Sicht auf die Dinge. Ende des Jahres will er den Gemeinderat um einen Beschluss bitten: Geht es weiter mit der Planung oder ist Schluss? Die sieben wichtigsten Aspekte.

1. Darum geht es

Der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht hatte zuletzt darauf beharrt, dass die Stadtbahn in den Bahnhof einfahren müsse. Sonst werde die Stadt die Planungen nicht mittragen, was letzten Endes einen Ausstieg aus dem Zweckverband bedeute – obwohl der nur einstimmig von allen Mitgliedern beschlossen werden kann.

Der Zweckverbands-Chef Michael Ilk hält jedoch eine Einfahrt in den Bahnhof für nicht sinnvoll, weil sich die Stadtbahn allen anderen Zügen – inklusive Güterzügen – unterordnen müsste. So sei ein zuverlässiger Betrieb nicht möglich. Ohne Zuverlässigkeit werde die Stadtbahn von den Bürgern aber nicht akzeptiert, so Ilk.

Doch die alternative Trassenführung sei nur ein Aspekt, sagte Knecht jetzt: „Wir haben auch vehement geänderte gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse im Kreis. Wir stehen vor nie geahnten wirtschaftlichen Herausforderungen – mit den Kliniken, den Kitas, der anstehenden Sanierung des Forums oder der bereits laufenden im Bildungszentrum West.“

Wenn er vor die Wahl gestellt würde, sich für die Stadtbahn oder die Forumssanierung zu entscheiden, fiele die Wahl zugunsten des Forums aus. Als gewähltes Stadtoberhaupt müsse er in erster Linie Ludwigsburger Interessen vertreten.

2. So ist die Stimmung in Bevölkerung und Gemeinderat

Der Ludwigsburger OB erinnerte daran, dass man sich erst nach intensiver Prüfung und Verwerfung etlicher Trassenvarianten Ende Juli 2022 auf eine Variante geeinigt habe, die vom Gemeinderat beschlossen worden sei. „Eine breite Mehrheit hat sich hinter dieser Version versammelt“, so Knecht. Doch mit der neu ins Gespräch gebrachten Streckenführung habe sich das Blatt inzwischen stark gewendet.

Während die Stadtbahn früher seiner Einschätzung nach von einer Mehrheit der Bevölkerung und des Gemeinderats unterstützt worden sei, wären „inzwischen wohl nur noch 30 Prozent der Bürgerschaft dafür und 70 Prozent dagegen“. Ähnlich sei das Bild im Gemeinderat: FDP, AfD und die Freien Wähler hätten sich klar dagegen ausgesprochen.

Der Zweckverband um Michael Ilk will die alternative Trasse (rot), Matthias Knecht hält das für ausgeschlossen. Foto: Manfred Zapletal

Auch das, was in der letzten Zeit von den Vertretern der CDU zu hören gewesen sei, sei kritisch gewesen, und selbst bei den Grünen und der SPD seien die Reihen nicht mehr geschlossen pro Stadtbahn, sodass derzeit auch im Gemeinderat keine Mehrheit in Sicht sei. „Es ist die große, breite Mitte, deren Haltung sich geändert hat, und das können wir nicht ignorieren“, betonte Knecht.

3. Gibt es Alternativen?

Knecht will auf der Höhe der Zeit bleiben und nicht nur ein Verkehrsmittel im Blick haben. Die Stadtwerke Ludwigsburg beispielsweise hätten schon Ideen zu quartiersbezogenem, autonomem Fahren.

BRT-Busse – also batteriebetriebene Schnellbusse auf eigenen Spuren – wie sie der Ludwigsburger Ex-OB Werner Spec als Alternative zur Stadtbahn ins Gespräch gebracht hatte, scheiden jedoch sowohl für Knecht als auch für Mannl aus. „Das käme uns nicht billiger als die 500 Millionen für die Stadtbahn“, so Mannl.

Fest stehe jedoch, dass man den ÖPNV auch dann verbessern müsse, wenn das Stadtbahnvorhaben scheitere. „Nichts zu tun wäre keine Lösung“, sagte der Mobilitätsbürgermeister Sebastian Mannl. Er geht davon aus, dass bei einem Sinken wirtschaftlicher Leistung der öffentliche Nahverkehr mehr genutzt wird. Außerdem führten Neubaugebiete wie beispielsweise am Fuchshof oder weitere im Osten der Stadt zu erschließende Flächen zu einem erhöhten Bedarf.

4. Was sind die Lösungsvarianten?

Knecht sieht konkret drei Möglichkeiten für die spätestens am 16. Dezember im Gemeinderat anstehende Entscheidung: Erstens eine Entscheidung pro Stadtbahn, aber in der 2022 beschlossenen Variante mit einem Fragezeichen hinter der Innenstadtlinie. Zweitens eine Entscheidung gegen die Stadtbahn, wobei man dann bei der Neuvergabe des Busverkehrs, die 2029 anstehe, das Gesamtnetz verbessern müsse. Oder drittens die Kompromissvariante: erst einmal die Reaktivierung der Bahnstrecke aus Markgröningen sowie die Verbesserung der Bustaktungen.

Bei Variante drei müsste man nicht aus dem Zweckverband aussteigen, was rechtlich noch ungeklärt sei, sondern es würde ausreichen, den Vertrag entsprechend anzupassen.

5. Einfahrt in den Bahnhof bleibt bei allen Varianten Knackpunkt

Man habe mit einer Verantwortlichen im Bahnkonzern Gespräche geführt und die Auskunft erhalten, dass eine Einfahrt der Stadtbahn in den Bahnhof möglich sei, sagte der Projektleiter der Stadtbahn in der Ludwigsburger Stadtverwaltung, Benedikt Hofmann.

Allerdings räumte Mannl ein, dass es zu Problemen kommen könnte: „Da wird es Fälle geben, in denen wir nicht am Gleis 5 halten können, sondern nur am Gleis 6 mit einem kürzeren Zug. Aber vielleicht reicht das ja auch, solange es nur um eine Reaktivierung der Markgröninger Strecke geht.“ Knecht könnte sich auch vorstellen, dass die Stadtbahn das Gleis nicht schon in der Talallee, sondern erst in der Schlachthofstraße verlässt.

Sebastian Mannl räumt ein: die Einfahrt in den Bahnhof wird nicht immer rund laufen. Foto: Stadt Ludwigsburg

6. Ist nur eine Reaktivierung der Markgröninger Bahn sinnvoll?

Davon ist Matthias Knecht überzeugt, obwohl die Deutsche Bahn die Strecke mangels Wirtschaftlichkeit 2005 stillgelegt hat. Wo es ein attraktives Angebot gibt, haben wir in den letzten Jahren ein Revival des Bahnverkehrs erlebt. Ein gutes Beispiel ist die Ammertalbahn.“ Laut Mannl geht es dabei nicht um eine betriebswirtschaftliche, sondern um eine volkswirtschaftliche Betrachtung.

Unklar ist allerdings, wie viel der Kosten die Stadt Ludwigsburg für diese Reaktivierung zahlen müsste. Aktuell sieht der Schlüssel für die Gesamtstrecke vor, dass Ludwigsburg gut 25 Prozent bezahlt und damit mehr als alle anderen beteiligten Kommunen zusammen. „Die Kostenverteilung müsste dann möglicherweise neu geprüft werden“, sagt Peter Spear, Pressesprecher der Stadt.

7. So geht es weiter

Man führe derzeit Gespräche mit der Landkreisverwaltung und dem Zweckverband. Bislang sei vieles noch unklar, beispielsweise, ob die neue Trassenführung durch die Weststadt tatsächlich besser sei als die beschlossene: „Bis jetzt sind das nur Vermutungen“, sagte Mannl. Der Zweckverband müsse belastbare Zahlen und eine belastbare Planung vorlegen, verlangte auch Knecht. „Und da muss sich bis zum Herbst einiges bewegen, damit es im Gemeinderat eine Entscheidung für die Stadtbahn gibt.“

Doch auch wenn noch ein paar Angaben fehlen sollten: „Entschieden werden muss trotzdem, das sind wir unserer Bevölkerung und einer zunehmenden Mehrheit im Gemeinderat schuldig“, so der OB.