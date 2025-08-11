ÖPNV im Kreis Ludwigsburg: 18.500 Fahrten in einem Jahr – so gut kommt der Bus auf Bestellung an

Der ÖPNV zwischen Tamm und Kirchheim/Neckar wurde durch einen On-Demand-Verkehr erweitert. Der Landkreis sucht nach Wegen, das Projekt über die Pilotphase hinaus zu verlängern.
Seit einem Jahr ist der VVS-Rider im nördlichen Landkreis Ludwigsburg unterwegs. Der „Bus auf Bestellung“, der das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs ergänzen soll, wird sehr gut angenommen, die Fahrgastzahlen steigen. Im Juli gab es sogar einen neuen Nutzerrekord. Der Landkreis Ludwigsburg möchte mit dem Pilotprojekt daher gerne in ein Landesförderprogramm, damit es über das Ende der Pilotphase hinaus – das wäre Ende 2026 – bestehen kann.