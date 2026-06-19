ÖPNV im Kreis Göppingen: Elternprotest gegen neue Busfahrpläne

Erstmals wird am kommenden Dienstag im Umwelt- und Verkehrsausschuss (UVA) des Kreistags ein sogenannter Aktionsplan Mobilitätsinfrastruktur vorgestellt. Das hatte die CDU-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen im vergangenen Herbst beantragt. Die Verwaltung solle demnach über „wesentliche Bereiche der Mobilitätsinfrastruktur auf Straße und Schiene“ informieren.

Der Leiter des Amts für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur, Jörg-Michael Wienecke, hat den Aktionsplan erstellt, der online bei den Sitzungsunterlagen abgerufen werden kann. Die Verwaltung informiere „über die laufenden Aktivitäten in den Bereichen Straße, Schiene und ÖPNV im Zusammenspiel mit Bund, Land und den Kommunen“, schreibt Wienecke. Neben den Themen „Straßenbauprojekte“ und „Schienenverkehr“ geht es auch um „ÖPNV-Standards und finanzielle Rahmenbedingungen“.

FDP verlangt „sinnvolle und effiziente Fahrpläne“

Immer mehr Proteste, vorwiegend von Eltern, gibt es momentan wegen des Busverkehrs, auch auf diese Problematik geht der Aktionsplan ein: „Besonders hohe Kosten verursachen vor allem einzelne Schülerkurse, für die gesonderte Fahrzeuge und Personal benötigt werden. Diese Kosten sind ausgeprägt hoch. Diese Kurse sollen deshalb vermehrt durch die Regeltakte der Linien ersetzt werden.“

Und genau hier setzt die Kritik der Eltern an, auch die FDP-Fraktion hat sich dazu schon öffentlich geäußert. „Wir fordern nicht mehr Busse, sondern lediglich sinnvolle und effiziente Fahrpläne, die sich nach den Bedürfnissen ihrer Nutzer richten“, schreibt FDP-Fraktionsvorsitzender Oliver Strommer. Das Problem: „Die neuen Fahrzeiten der Busse sind teilweise nicht mehr auf die Schulzeiten abgestimmt. Gleiches gilt vereinzelt für die Abstimmung mit den Zugfahrplänen.“

Strommer führt diverse Beispiele auf: so starteten die Linien 922 und 922A zwischen Uhingen, Sparwiesen, Hattenhofen und Zell u.A. teilweise schon vor Schulschluss, sodass Schulkinder bis zu einer Stunde warten müssen. Oder die Linie 921 aus Hattenhofen über Schopflenberg nach Göppingen fahre jetzt so, dass der Regionalexpress nach Stuttgart nicht mehr erreicht werde.

Rund 70 Familien klagen über das „verschlechterte Angebot“

Deshalb hat die FDP beantragt, dass die Probleme so schnell wie möglich behoben werden und darüber in der UVA-Sitzung am Dienstag berichtet wird. Zu den Problemlinien zählt demnach auch die Linie 906 vom Zentralen Omnibusbahnhof aus nach Jebenhausen durch die Wohngebiete bis hoch zum Wasen, Schüler müssten nach der 5. und 6. Stunde und nach der Mittagsschule fast eine Stunde auf den Bus warten. „Mit dem alten Fahrplan waren die Busse direkt nach Schulende zu erreichen.“ Am Wochenende fahre die Linie gar nicht mehr zum Wasen hoch, was vor allem für ältere Menschen ein Problem darstelle.​

In einer E-Mail ans Landratsamt und den Fahrtgastbeirat beklagen sich rund 70 Familien über das ihrer Meinung nach verschlechterte Angebot und fordern, dass nachgebessert wird. „Unsere Kinder gehen in Göppingen auf die weiterführenden Schulen und sind somit von der Busverbindung hin und zurück abhängig“, schreiben die Eltern. Durch die Fahrplanänderung der Busse 906 und 921A sei diese Umsteigemöglichkeit nun entfallen und die Kinder hätten nun so gut wie keine rechtzeitig erreichbaren Busverbindungen für den Rückweg nach Schulschluss mehr. Durch den Wegfall des Umstiegs müssten die Kinder 1500 Meter Fußweg zurücklegen, „täglich bergauf bei jeglichem Wetter nach langer Schulzeit“. Das sei so „nicht tragbar“. Detailliert listen die Eltern auch auf, welche Busse zu welchen Uhrzeiten fahren sollten, um die Situation zu entspannen.

Schülerverkehre sollen vermehrt durch reguläre Takte ersetzt werden

Wienecke geht in dem Aktionsplan allgemein auf das Thema ein: „Innerhalb des VVS prüfen die fünf Verbundlandkreise als Aufgabenträger für den Busverkehr, wo und in welchem Umfang Einsparungen erfolgen können, ohne den ÖPNV in seiner Kernsubstanz zu gefährden.“ Erst, wenn die neuen automatischen Fahrgast-Zählsysteme flächendeckend verfügbar seien, könnten belastbare Nutzerzahlen erhoben werden.​

Davon unabhängig werde bereits an einer Überarbeitung der allgemeinen ÖPNV-Standards im VVS gearbeitet. „Es wird versucht, wünschenswerte, aber kostentreibende Elemente herauszunehmen, um mittel- und langfristig auf diesem Weg für Kostenreduzierungen zu sorgen.“ Hierüber sollen die Kreistage voraussichtlich im Herbst dieses Jahres entscheiden. Das gelte dann aber nur für neue Ausschreibungen.​

Speziell zu den Schülerverkehren schreibt Wienecke, dass sie wegen der hohen Kosten vermehrt durch die regulären Takte der Linien ersetzt werden sollen. Das würde dann aber nicht immer mit den Schulzeiten zusammenpassen. Doch der Landkreis orientiere sich an der landesweiten Mustersatzung, die Wartezeiten bis zu 45 Minuten vor und nach dem Unterricht vorsehe.

„Die stringente Anwendung der Satzung führt in aller Regel zu Protesten der Schulen und der Eltern“, räumt der Amtsleiter in dem Bericht ein. Und er wiederholt die alte Forderung, dass sich auch die Schulen bewegen müssten: „Die Verwaltung sieht aber die Notwendigkeit, dass auch Schulen im Rahmen der Möglichkeiten Anpassungen der Schulzeiten vornehmen, um die Abstimmung zu verbessern.“ Auf Änderungen seitens des Landkreises macht er den Eltern und Schülern wenig Hoffnung: „Darüber hinaus sind die entsprechenden Anpassungen vor dem Hintergrund der finanziellen Rahmenbedingungen zwingend.“​