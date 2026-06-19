ÖPNV im Kreis Göppingen: Elternprotest gegen neue Busfahrpläne

Nach Anpassung der Busfahrpläne im Landkreis Göppingen müssten Schüler in manchen Schulen länger warten, beklagen Eltern. Das Landratsamt sieht wenig Spielraum.
Erstmals wird am kommenden Dienstag im Umwelt- und Verkehrsausschuss (UVA) des Kreistags ein sogenannter Aktionsplan Mobilitätsinfrastruktur vorgestellt. Das hatte die CDU-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen im vergangenen Herbst beantragt. Die Verwaltung solle demnach über „wesentliche Bereiche der Mobilitätsinfrastruktur auf Straße und Schiene“ informieren.