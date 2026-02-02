ÖPNV im Kreis Esslingen: Weichenstellung für Stadtbahnverlängerung – „Jetzt ist die beste Zeit“

Derzeit werden konkrete Trassen von Nellingen nach Esslingen und nach Denkendorf untersucht. Die Ergebnisse des Gutachtens sollen im Juli vorliegen. Wie geht es dann weiter?
Liegt die Zukunft in der Vergangenheit? Als wichtige Verbindung zwischen den Fildergemeinden und dem Neckartal ging 1926 die Straßenbahnlinie Esslingen-Nellingen-Denkendorf (END) in Betrieb. Nach mehr als einem halben Jahrhundert wurde sie 1978 stillgelegt und durch Buslinien ersetzt. Nun soll sie in neuer Form – als Verlängerung der Stadtbahnlinie U 7 – wiederbelebt werden. „Die Weichen dafür könnten in diesem Jahr gestellt werden“, sagt die Esslinger Landtagsabgeordnete der Grünen, Andrea Lindlohr.