ÖPNV-Diskussion in Ludwigsburg: Geplante Stadtbahn: Was feststeht – und was nicht

Geplante Stadtbahn: Was feststeht – und was nicht

ÖPNV-Diskussion in Ludwigsburg

1 So würde laut Zweckverband der Halt auf der Westseite des Ludwigsburger Bahnhofs aussehen. Foto: Zweckverband Stadtbahn

Seit Stadtbahn-Chef Michael Ilk eine neue Trassenführung ins Gespräch gebracht hat, hat die Diskussion weiter an Fahrt aufgenommen. Dabei werden wichtige Punkte oft vergessen.











Widerstand regt sich nun auch unter bisherigen Stadtbahn-Befürwortern, seit Michael Ilk, der Geschäftsführer des Zweckverbands Stadtbahn, eine neue Trassenführung ins Gespräch gebracht hat. Die Gründe: Im Naturpark West und auch im Osterholz müssten etliche Bäume gefällt werden. Zudem wird argumentiert, die neue Trassenführung führe an der Stadt Ludwigsburg und damit am Bedarf vorbei. Das ist aber nur einer der Punkte, bei dem offensichtlicher Klärungsbedarf herrscht. Eine Gelegenheit dazu bietet die Versammlung des Zweckverbands am Dienstag, 15. Juli. Ein Überblick über den aktuellen Stand: