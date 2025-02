Nachdem die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst vorerst keine Fortschritte gebracht haben, gibt sich die Gewerkschaft Verdi wieder streiklustig – unter anderem auch im ÖPNV. Bereits am Donnerstag streiken außerdem die Ver- und Entsorgungsbetriebe.

Am Freitag, 21. Februar, bläst Verdi dann zum Verkehrswarnstreik in sechs Bundesländern. Betroffen sind auch die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Von Betriebsbeginn bis Betriebsende fahren in der Landeshauptstadt voraussichtlich weder Stadtbahnen noch Busse, nachdem die SSB-Beschäftigten in der aktuellen Tarifrunde bisher noch nicht mitgestreikt hatten.

Mit von der Partie sind auch Ulm und die sieben kommunalen Nahverkehrsunternehmen des Landes, in denen der Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) gilt.

Wo ist der ÖPNV-Streik in Baden-Württemberg am Freitag? (TV-N)

Esslingen (SVE)

Karlsruhe (VBK)

Freiburg (VAG)

Heilbronn (Verkehrsbetriebe der Stadtwerke)

Konstanz (Stadtbus und Bodenseefähre)

Baden-Baden (Betriebszweig der Stadtwerke)

Ulm (SWU und SWU Mobil)

Dazu kommen weitere Firmen mit Haustarifverträgen und insbesondere das private Omnibusgewerbe in BW, das Anfang 2025 schon mehrfach für Ärger bei den Passagieren gesorgt hatte. Dort sind am Freitag 30 Betriebe zum Warnstreik aufgerufen.

Mögliche Busstreiks im privaten Omnibusgewerbe

Im privaten Omnibusgewerbe sei mit einer ähnlichen Lage wie beim Warnstreik in der vergangenen Woche zu rechnen, heißt es bei Verdi. Betroffen waren bislang unter anderem diese Städte und Regionen:

Esslingen

Heilbronn

Neckarsulm

Schwäbisch Hall

Schwäbisch Gmünd

Backnang

Waiblingen

Hemmingen

Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen

Karlsruhe

Ettlingen

Bruchsal

Tübingen

Neuenstadt

Schwetzingen

Reutlingen

Göppingen

Geislingen

weitere Orte in BW

Außerdem wird derzeit die Urabstimmung für einen längeren Streik vorbereitet. Am 25. Februar gibt es in Böblingen aber noch einmal Verhandlungen mit den Arbeitgebern.