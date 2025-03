ÖPNV-Apps im Test: Das sind die besten Tools für das iPhone

Bus und Bahn per Handy planen - welche App liefert die besten Routen, Echtzeitdaten und Zusatzfunktionen? Während Google Maps und Apple Karten dominieren, setzen Alternativen wie Bahnfinder oder Citymapper auf Spezialfeatures. Ein Überblick, welche iOS-App für welchen Zweck am besten geeignet ist.

Wer heute mit Bus und Bahn unterwegs ist, verlässt sich auf digitale Helfer. Die Auswahl an ÖPNV-Apps ist groß - doch nicht jede hält, was sie verspricht. Ein aktueller Überblick zeigt die Stärken und Schwächen der wichtigsten Anbieter für iOS-Devices.

Die etablierten Anbieter dominieren den Markt

Marktführer Google Maps überzeugt durch sein umfangreiches Kartenmaterial und die weltweite Verfügbarkeit. Die Integration von Satellitendaten und Street View macht die Orientierung leicht. Besonders praktisch: Die Auto-, Fahrrad- und Fußgänger-Navigation lässt sich nahtlos mit ÖPNV-Routen kombinieren. Live View unterstützt mit AR-gestützter Navigation. Allerdings sammelt Google zahlreiche Nutzerdaten, Werbung beeinflusst die Suchergebnisse und nicht alle Städte unterstützen Live-Daten.

Apple Karten, vor zwölf Jahren als Alternative gestartet, hat enorm aufgeholt. Die App überzeugt durch moderne Kartendarstellung und selbstverständlich eine perfekte iOS-Integration. Der "Look Around"-Modus bietet eine Alternative zu Street View, und Indoor-Karten helfen bei der Navigation in Flughäfen und Einkaufszentren. Seit iOS 17 sind auch Offline-Karten verfügbar. Schwachpunkt bleibt, wie bei Google Maps, die fehlenden Live-Daten in vielen Städten.

Neue Impulse durch Bahnfinder

In diesem etablierten Markt hat sich Bahnfinder als interessante Alternative positioniert. Die App überzeugt durch ihre Fokussierung auf wesentliche ÖPNV-Funktionen und natives Apple-Design. Mit dem Update auf Version 6 wurde die Benutzeroberfläche grundlegend überarbeitet und bietet nun eine präzisere Darstellung von Haltestellen und Fahrplänen.

Innovativ ist die neue Live-Map-Funktion, die eine Echtzeit-Fahrzeugverfolgung ermöglicht (zurzeit nur in Bayern). Praktisch sind auch die realistischen Timer für geplante Fahrten sowie zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten wie z. B. Design-Pakete.

Sehr hilfreich ist zudem der Fokus auf Barrierefreiheit: Die verbesserte VoiceOver-Unterstützung macht die Navigation auch für sehbehinderte Menschen einfacher. Mit der Funktion "Haltestellen ankündigen" wird der Nutzer darauf hingewiesen, wann er aussteigen muss. Zwar beinhaltet die App auf Zusatzfunktionen wie Carsharing-Integration, punktet aber dadurch mit schneller, unkomplizierter Bedienung.

Die ÖPNV-Spezialisten für Profis

Citymapper hat sich als Experte für urbane Mobilität etabliert. Die intelligente Routenplanung berücksichtigt neben Schnelligkeit auch Faktoren wie Kosten oder Barrierefreiheit. Der "GO-Modus" bietet eine interaktive Schritt-für-Schritt-Navigation. Die Integration von Bike- und Scooter-Sharing macht die App zum umfassenden Mobilitätshelfer. Allerdings benötigt sie viel Speicherplatz und ist teilweise etwas unübersichtlich.

Moovit punktet mit weltweiter Abdeckung. Die App liefert in über 3.400 Städten Echtzeitdaten zu Störungen und Verspätungen. Das Community-basierte Feedback ermöglicht schnelle Reaktionen auf aktuelle Probleme. Pendler profitieren von automatischen Vorschlägen für tägliche Strecken. Die kostenlose Version enthält allerdings Werbung.

Fazit: Jede App hat ihre Stärken

Die Wahl der optimalen ÖPNV-App hängt stark vom persönlichen Einsatzzweck ab. Weltreisende sind mit Google Maps oder Moovit bestens bedient. Wer detaillierte ÖPNV-Infos sucht, findet sie bei Citymapper oder Bahnfinder. iOS-Nutzer profitieren von der nahtlosen Integration von Apple Maps.

Die zunehmende Konkurrenz im Markt der ÖPNV-Apps führt zu stetiger Innovation bei allen Anbietern - davon profitieren die Nutzer durch bessere Funktionen und höheren Bedienkomfort.