Böblinger SPD-Bundestagskandidatin Jasmina Hostert Sie will keinen Hitzkopf an der Spitze

Jasmina Hostert vertritt den Wahlkreis Böblingen seit 2021 in Berlin – und möchte für die SPD nun ein zweites Mal in den Bundestag einziehen. Sich selbst und ihre Partei sieht sie in diesen Zeiten als „Bollwerk gegen rechts“.