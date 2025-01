Öltanker abgeschleppt: Havarierter Öltanker bis vor Sassnitz geschleppt

1 Nun muss entschieden werden, wann und wo der Tanker repariert wird. (Archivbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

Die «Eventin» hat 99.000 Tonnen Öl an Bord. Das der russischen Schattenflotte zugerechnete Schiff havarierte nördlich von Rügen und musste abgeschleppt werden.











Link kopiert



Sassnitz - Nach stundenlanger Schleppfahrt ist der in der Ostsee nördlich von Rügen havarierte Tanker "Eventin" am frühen Sonntagmorgen vor dem Stadthafen von Sassnitz angekommen. Auf einer Reede rund fünf Kilometer vor der Küste werde das manövrierunfähige Schiff von zwei Schleppern in Position gehalten, sagte ein Sprecher des Havariekommandos. Der mit rund 99.000 Tonnen Öl beladene Tanker soll so lange dort bleiben, bis über das weitere Vorgehen entschieden ist.