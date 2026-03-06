„Ölkonzerne machen sich die Taschen voll“ – Social-Media Reaktionen zu Rekord-Spritpreisen

Die Spritpreise in der Region Stuttgart steigen rasant, was Autofahrer verärgert. Auf Facebook wird die Situation mit Humor und Kritik diskutiert.
Die Preise an den Tankstellen in der Region Stuttgart sind in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen – und mit ihnen auch der Unmut vieler Autofahrer. Die aktuelle Preisentwicklung ist der Situation im Nahen Osten geschuldet. Der Konflikt rund um Iran sorgt für Nervosität an den Ölmärkten. Für Verbraucher wird das unmittelbar spürbar – nämlich dann, wenn der Literpreis an der Zapfsäule innerhalb weniger Tage nicht nur um einige Cent klettert.