Öl-Austritt: Pipeline nach geschlossenem Leck wieder in Betrieb

Ein Leck in einer Pipeline in Brandenburg löst eine Ölfontäne aus, die für schwarze Pfützen auf dem Boden sorgt. Nach dem Verschließen des Lecks ist ein weiterer Schritt getan.
Gramzow - Die reparierte Pipeline von Rostock nach Schwedt ist nach dem Austritt von Hunderttausenden Litern Öl aus einem Leck wieder in Betrieb. "Nach Prüfung der betroffenen Ausrüstungsteile der Pipeline durch den TÜV haben wir von der Aufsichtsbehörde die Freigabe zur Wiederinbetriebnahme erhalten", teilte die Öl-Raffinerie PCK mit.