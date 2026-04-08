Ökopartei: Ricarda Lang sieht Özdemir nicht als Vorbild für alle Grünen

Nirgends sind die Grünen erfolgreicher als in Baden-Württemberg. Dennoch sieht Ricarda Lang den Özdemir-Weg nicht als Königsweg für die Partei.
Die Grünen sind im Aufwind: Wahl in Baden-Württemberg gewonnen, Münchner-OB-Wahl auch, selbst in Rheinland-Pfalz ein gutes Ergebnis erzielt. Die Grünen-Politikerin und Ex-Parteichefin Ricarda Lang hat in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ nun unter anderem darüber gesprochen, warum Cem Özdemir in Baden-Württemberg zwar der richtige Spitzenkandidat war, aber deswegen nicht zur Blaupause des grünen Spitzenkandidaten werden muss.